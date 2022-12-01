Начальник тульского УФСИН попал в санкционный список Великобритании Фото: материалы пресс-служб

Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко попал в санкционный список Великобритании. Теперь он не сможет посетить эту страну, а также иметь счета или имущество на ее территории. Санкции введены в ответ на проведение специальной военной операции на Украине.

49-летний Иван Прокопенко возглавил пенитенциарную систему в Тульской области в сентябре 2019 года. В феврале 2021 года ему было присвоено специальное звание генерал-майор внутренней службы.