В Тульской области пособника террористов осудили на 10 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудниками УФСБ по тульской области установлено, что в период с 25 января по 22 марта 2021 года подсудимый, находясь в Туле, склонил выходца одной из стран среднеазиатского региона к участию в деятельности запрещенной в Российской Федерации международной террористической организация, действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

Для идеологической обработки радикал использовал социальные сети и мессенджеры, демонстрируя пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.

В соответствии с приговором мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, из которых 3 года проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.

Обвинительный приговор в законную силу вступил.