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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:19

В Тульской области пособника террористов осудили на 10 лет лишения свободы

Вторым западным окружным военным судом состоялось оглашение приговора по уголовному делу по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области пособника террористов осудили на 10 лет лишения свободы

В Тульской области пособника террористов осудили на 10 лет лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудниками УФСБ по тульской области установлено, что в период с 25 января по 22 марта 2021 года подсудимый, находясь в Туле, склонил выходца одной из стран среднеазиатского региона к участию в деятельности запрещенной в Российской Федерации международной террористической организация, действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

Для идеологической обработки радикал использовал социальные сети и мессенджеры, демонстрируя пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.

В соответствии с приговором мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, из которых 3 года проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.

Обвинительный приговор в законную силу вступил.