В Тульской области инспектор ДПС выручил дальнобойщика на застрявшей фуре Фото: материалы пресс-служб

Днем 26 ноября дежуривший на автодороге М-2 «Крым» капитан полиции Никита Серегин заметил припаркованную на обочине фуру. Выяснилось, что ехавший из Ростова-на-Дону дальнобойщик остановился, чтобы сменить колесо. Однако тяжелая машина начала проваливаться. Водитель полтора часа пытался выехать на дорогу, но прицеп слишком глубоко увяз. Проезжавшие мимо водители не рискнули помочь буксировкой.

Инспектор остановил проезжавший большегруз и попросил о помощи. Тот вытащил фуру на трассу.

Позже дальнобойщик позвонил на телефон доверия областного УМВД и поблагодарил капитана полиции.