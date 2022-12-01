В Туле появится площадь имени Дмитрия Коноплева

В честь управляющего директора АО «КБП имени академика А.Г. Шипунова» решено назвать территорию в районе главной проходной предприятия.

Дмитрий Коноплев возглавил Конструкторское бюро приборостроения в июле 2012 года. За время на посту заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющего директора АО «КБП» внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Под его руководством была проведена разработка и глубокая модернизация комплексов и ракет.

Его заслуги отмечены высокими государственными и региональными наградами.