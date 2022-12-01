Президент России вручил главному конструктору НПО «СПЛАВ» Борису Белобрагину золотую медаль Героя Труда Фото: материалы пресс-служб

Заместитель генерального директора – главный конструктору тульского НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» Борис Белобрагин начинал трудовой путь рядовым инженером. В последствии под его руководством и при его непосредственном участии был разработан ряд новейших образцов вооружения, превосходящих по своим боевым, техническим и эксплуатационным характеристикам существующие зарубежные аналоги. Белобрагин стал основоположником создания нового типа боеприпасов РСЗО.

Он отмечен Государственными премиями СССР и РФ, удостоен звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Почета.