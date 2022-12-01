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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:04

Президент России вручил главному конструктору НПО «СПЛАВ» Борису Белобрагину золотую медаль Героя Труда

Об этом сообщили в правительстве региона
Игорь КОПЫТОВ
Президент России вручил главному конструктору НПО «СПЛАВ» Борису Белобрагину золотую медаль Героя Труда

Президент России вручил главному конструктору НПО «СПЛАВ» Борису Белобрагину золотую медаль Героя Труда

Фото: материалы пресс-служб

Заместитель генерального директора – главный конструктору тульского НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» Борис Белобрагин начинал трудовой путь рядовым инженером. В последствии под его руководством и при его непосредственном участии был разработан ряд новейших образцов вооружения, превосходящих по своим боевым, техническим и эксплуатационным характеристикам существующие зарубежные аналоги. Белобрагин стал основоположником создания нового типа боеприпасов РСЗО.

Он отмечен Государственными премиями СССР и РФ, удостоен звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Почета.