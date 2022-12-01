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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:56

1 декабря в Туле без воды остались жители улицы Комсомольской и военного городка Берники

Об этом сообщает «Тулагорводоканал»
Игорь КОПЫТОВ
1 декабря в Туле без воды остались жители улицы Комсомольской и военного городка Берники

1 декабря в Туле без воды остались жители улицы Комсомольской и военного городка Берники

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, воды не будет на улице Комсомольской, 226 корп. 1, 226 корп. 2, 228, 230, 232. Отключение связано с производством ремонтно-восстановительных работ на улицу Комсомольская, 226 корпус 2.

Будет прекращена подача холодной воды и в военном городке Берники. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ в расположенной рядом деревне Берники на РП № 47.

По окончании возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.