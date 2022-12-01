Стартовал конкурс на замещение должности главы администрации Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Назначение нового сити-менеджера состоится 10 января 2023 года. Окончательное решение о назначении сити-менеджера примут депутаты на заседании думы по итогам конкурсных процедур.

Двух кандидатов на должность главы администрации определит конкурсная комиссия из восьми человек, в ее состав войдут четыре человека, назначенных губернатором Тульской области, столько же - от депутатского корпуса (Ольга Слюсарева, Анастасия Дементьева, Алексей Ионов и Евгений Смолянинов).

Претенденту предстоит выступить перед комиссией, представить концепцию социально-экономического развития Тулы и ответить на вопросы, связанные с выполнением полномочий главы администрации города. Итоги о назначении сити-менеджера подведут депутаты на заседании Думы в январе 2023 года.

Среди наиболее вероятных кандидатов на должность по разным источникам называют заместителя главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илью Беспалова, главу администрации Узловского район Николая Терехова, главу администрации города Новомосковска Алексея Бирюлина.