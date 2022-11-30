В Тульской области задержали мужчину за кражу телефона Фото: Алексей ФОКИН

18-летний молодой человек, проживающий в поселке Партизан в Тульской области, обратился в полицию с заявлением о краже телефона. По предварительной информации, телефон был украден после совместного распития алкогольных напитков со знакомым.

Полиции удалось найти предполагаемого вора, которым оказался ранее судимый 21-летний мужчина.

В данный момент полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Мужчина признался в совершении преступления.