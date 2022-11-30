В Туле пройдет лекция о героях Куликовской битвы

1 декабря состоится первая лекция, в которой заведующий Музейным комплексом «Куликово поле» в Моховом расскажет о героях Куликовской битвы - иноках Пересвете и Ослябе.

В русской исторической науке и, большей степени, в русской культурной традиции подвиг иноков-воинов Пересвета и Осляби занимает особое место. Между тем уже третье десятилетие, говоря о «избранниках великого князя Дмитрия», «воинах преподобного Сергия» зачастую мы, осознанно, или случайно, используем в качестве введения слова «по преданию…», «как гласит легенда…». Что в истории подвига Пересвета и Осляби легенда, а что – исторический факт и подлинное сокровище нашей исторической памяти, расскажет Олег Генрихович Вронский 1 декабря в музее «Тульские древности».

А уже 15 декабря пройдет второе выступление, которое будет посвящено окружению Дмитрия Донского – союзникам и советникам великого князя, опытным воеводам и отважным воинам.

За время своей короткой жизни, за десятилетия своего долгого великого княжения Дмитрию Донскому удалось пройти долгий путь, наполненный и мирным созиданием и ратными подвигами. Осилить эту дорогу в одиночку было так же немыслимо, как одному противостоять Мамаевой рати.

Начало лекций - в 17:00.

Стоимость билета на каждую лекцию – 100 рублей.

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