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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 12:41

В Тульской области поймали дачного вора

В адрес правонарушителя возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Тульской области поймали дачного вора

В Тульской области поймали дачного вора

Фото: Алексей ФОКИН

34-летняя жительница Тулы обратилась в полицию с заявлением о том, что из её дачного дома украли водяной насос и 100 метров медного провода - общей суммой 4 тысячи рублей.

Спустя некоторое время полиции удалось найти вора, которым оказался 18-летний слесарь из села Алешня. По предварительной информации, мужчина, повредив дверь дачного дома, проник внутрь и украл ранее упоминаемые вещи. Предметы были обнаружены и изъяты.

В данный момент в его адрес возбуждено и расследуется уголовное дело.