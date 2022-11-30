В Тульской области поймали дачного вора Фото: Алексей ФОКИН

34-летняя жительница Тулы обратилась в полицию с заявлением о том, что из её дачного дома украли водяной насос и 100 метров медного провода - общей суммой 4 тысячи рублей.

Спустя некоторое время полиции удалось найти вора, которым оказался 18-летний слесарь из села Алешня. По предварительной информации, мужчина, повредив дверь дачного дома, проник внутрь и украл ранее упоминаемые вещи. Предметы были обнаружены и изъяты.

В данный момент в его адрес возбуждено и расследуется уголовное дело.