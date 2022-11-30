Жительница Тульской области была обманута мошенниками на сумму 4 миллиона 450 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

65-летняя женщина, проживающая в Туле, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал её перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Женщина поверила злоумышленнику и перевел ему 4 миллиона 450 тысяч рублей , из которых 350 тысяч рублей она оформила в кредит.

Еще три жителя Тульской области стали жертвами аналогичной мошеннической схемы: 30-летняя женщина, проживающая в Новомосковске перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей, 59-летняя жительница Тулы лишилась 100 тысяч рублей и 55-летний туляк потерял 40 тысяч рублей.

Также, 27-летняя женщина, проживающая в Узловой, обратилась в полицию, после того как была обманута мошенником. По её словам, злоумышленник, представившись сотрудником инвестиционной компании, позвонил ей с неизвестного номера и предложил женщине инвестировать свои деньги в крупные государственные и международные проекты с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Потерпевшая, недолго думая, перевела им 142 тысячи 500 рублей на банковские счета.

21-летней девушке поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка, после чего ввел её в заблуждение и получил персональные данные от личного онлайн-кабинета банка. В связи с этим у девушки было украдено 500 тысяч рублей. Таким же образом обманули 50-летнюю женщину, у которой с банковского счета списали почти 70 тысяч рублей.

Пожилая 85-летняя женщина обратилась в отдел МВД России по городу Новомосковск. Она сообщила, что ей поступил звонок с информацией о том, что её дочь якобы попала в аварию, и для урегулирования данной ситуации необходимо заплатить круглую сумму денег. К ней приехал неизвестный мужчина, которому она передала 388 тысяч рублей. А после передачи денег, потерпевшая решила позвонить дочери, с которой оказывается ничего подобного не происходило. В аналогичную ситуацию попала еще одна 85-летняя жительница Новомосковска, которая заплатила мошенникам 100 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.