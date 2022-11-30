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НовостиОбщество30 ноября 2022 9:53

Жителей Тульской области предупреждают о несуществующий заводах молочной продукции

Данные молочные изделия должны быть изъяты из оборота
Источник:kp.ru
Жителей Тульской области предупреждают о несуществующий заводах молочной продукции

Жителей Тульской области предупреждают о несуществующий заводах молочной продукции

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает Роспотребнадзор, в Республике Татарстан были установлены факты оборота фальсифицированной молочной продукции.

Организаций ООО «МИЛКОПТ» (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д. 102) и ООО «Керженский молочный комбинат», (Республика Татарстан, Спасский район, с. Вожи, ул. Широкая, д. 67) не существуют.

Данная продукция будет изъята из оборота. Также, соответствующая информация направлена в правоохранительные органы.

Управление надзорного ведомства рекомендует жителям Тульской области не покупать данную продукцию и не употреблять ее в пищу.