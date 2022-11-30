В Тульской области столкнулось два автомобиля Фото: Алексей ФОКИН

29 ноября, на 47-ом километре автодороги «Тула - Белев» Дубенского района Тульской области, 22-летний мужчина, управляя машиной «Nissan Almera», въехал в автомобиль «Renault Kaptur», за рулем которого находился 62-летний мужчина. По предварительной информации, молодой человек допустил занос транспортного средства с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель «Nissan» и 22-летняя девушка-пассажир. Их госпитализировали с различными травмами.