В Тульской области 4-летнюю девочку ударило током Фото: Алексей ФОКИН

27 ноября в экстренную службу поступил звонок от жительницы Плавского района, которая сообщила, что ее ребенка ударило током.

Уже через 10 минут на место происшествия прибыла скорая. По словам родителей, они на секунду отвернулись. В этот момент ребенок вставил в розетку металлический предмет. Девочке оказали первую помощь и госпитализировали. На данный момент она находится в стабильном состоянии и продолжает получать местное лечение ожога.

Также, как рассказывает главный врач Центра медицины катастроф, у детей последствия от удара током наступают не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Поэтому пострадавший ребенок нуждается в немедленной госпитализации и последующем наблюдении.