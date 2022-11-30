В Тульской области проходят работы по обновлению общественных транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН

29 ноября, в Тульской области прошло оперативное совещание в правительстве региона, на котором обсуждали работы по обновлению общественного транспорта.

На данный момент на 534 маршрутах работает более 1800 единиц транспорта. Создано 14 новых льготных маршрутов, обслуживающих 16 населенных пунктов. Также в 64 маршрута включены дополнительные остановки, а на 23 маршрутах появились более вместительные автобусы.

По предварительной информации, 77% общественного транспортного средства— моложе 5 лет, а в некоторых районах Тульской области показатель достигает 96%.