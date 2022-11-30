Петровский квартал с Тулой по новой дороге свяжут четыре автобусных маршрута Фото: Алексей ФОКИН

Протяженность автоподъезда к ЖК «Петровский квартал» составляет более двух километров. На данный момент его строительство полностью завершено. Направлена заявка на итоговую приемку объекта инспекцией по государственному архитектурному строительному надзору.

Официальный ввод в эксплуатацию планируется уже в декабре этого года. Но движение транспорта по автодороге, ведущей к ЖК «Петровский квартал», было открыто еще в начале сентября.

Микрорайон на данный момент с городом связывают два автобусных маршрута по регулируемому тарифу - это № 36 и № 36А, а также два по нерегулируемому - № 66 и № 55.