В Тульской области суд отказал двум тулякам в признании незаконности их призыва на службу Фото: Алексей ФОКИН

Советский суд Тулы рассмотрел иски о признании незаконными решений призывной комиссии Тулы о призыве на военную службу и о необходимости выдать направление на дополнительное медицинское обследование. Истцы считали, что комиссия признала их годными к военной службе без учета представленных медицинских документов о наличии заболевания.

В итоге суд посчитал, что категорию годности призывников определили коллегиально и объективно. Также постановил, что состояние здоровья молодых людей соответствует определенной на медицинской комиссии категории годности к прохождению воинской службы. В удовлетворении исков судом было отказано.

Решение в законную силу не вступило.