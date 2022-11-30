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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:23

В Тульской области суд отказал двум тулякам в признании незаконности их призыва на службу

Истцы настаивали на непригодности по здоровью
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области суд отказал двум тулякам в признании незаконности их призыва на службу

В Тульской области суд отказал двум тулякам в признании незаконности их призыва на службу

Фото: Алексей ФОКИН

Советский суд Тулы рассмотрел иски о признании незаконными решений призывной комиссии Тулы о призыве на военную службу и о необходимости выдать направление на дополнительное медицинское обследование. Истцы считали, что комиссия признала их годными к военной службе без учета представленных медицинских документов о наличии заболевания.

В итоге суд посчитал, что категорию годности призывников определили коллегиально и объективно. Также постановил, что состояние здоровья молодых людей соответствует определенной на медицинской комиссии категории годности к прохождению воинской службы. В удовлетворении исков судом было отказано.

Решение в законную силу не вступило.