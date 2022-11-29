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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:44

В Туле на двух перекрестках установлены камеры, фиксирующие новые нарушения ПДД

В ноябре в регионе завершили работы по модернизации комплексов видеофиксации на дорогах
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на двух перекрестках установлены камеры, фиксирующие новые нарушения ПДД

В Туле на двух перекрестках установлены камеры, фиксирующие новые нарушения ПДД

Фото: Алексей ФОКИН

Так, четыре новые камеры уже следят за пешеходными переходами на перекрестках Демидовской Плотины и улицы Осташева, а также Штыковой и Максима Горького. Комплексы уже зафиксировали 69 случаев, когда водитель создавал помехи на «зебре».

В целом, в настоящее время дорожные камеры в Тульской области способны фиксировать больше десяти типов правонарушений движение по разметке, скорость, реакцию на сигнал светофора, стоп-линию, непристегнутый ремень безопасности, остановку и стоянку в неположенном месте, движение с выключенными фарами и другие нарушения.

По оценкам специалистов, 262 камеры в Тульской области каждые сутки фиксируют порядка 13 тысяч нарушений правил дорожного движения.