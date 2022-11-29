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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:22

На Калужском шоссе Тулы появилась новая автобусная остановка «Онкологический диспансер»

До завершения строительства онп будет действовать как остановка по требованию
Игорь КОПЫТОВ
На Калужском шоссе Тулы появилась новая автобусная остановка «Онкологический диспансер»

На Калужском шоссе Тулы появилась новая автобусная остановка «Онкологический диспансер»

Фото: Алексей ФОКИН

Новая автобусная остановка уже сейчас включена в схемы движения всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Уже сейчас здесь пассажиры смогут ожидать автобусы междугородних маршрутов № 175 «Дубна - Тула»; № 175К «Дубна - Тула»; № 256 «Суворов - Тула»; № 268 «Белев - Тула»; № 269 «Арсеньево - Тула». Также эта остановка включена в маршруты регулярных тульских автобусов № 39А «Северная Мыза - Новая Тула - Станция Южная» и № 122 «Тула - Рассвет».

После окончания работ по возведению онкоцентра остановочный пункт будет работать в обычном режиме.