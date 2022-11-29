На Калужском шоссе Тулы появилась новая автобусная остановка «Онкологический диспансер» Фото: Алексей ФОКИН

Новая автобусная остановка уже сейчас включена в схемы движения всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Уже сейчас здесь пассажиры смогут ожидать автобусы междугородних маршрутов № 175 «Дубна - Тула»; № 175К «Дубна - Тула»; № 256 «Суворов - Тула»; № 268 «Белев - Тула»; № 269 «Арсеньево - Тула». Также эта остановка включена в маршруты регулярных тульских автобусов № 39А «Северная Мыза - Новая Тула - Станция Южная» и № 122 «Тула - Рассвет».

После окончания работ по возведению онкоцентра остановочный пункт будет работать в обычном режиме.