В Туле будут судить полицейских-взяточников, разглашавших персональные данные успоших Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия два сотрудника Щекинского райотдела 32 и 33 лет с сентября 2021 года по апрель 2022 года получали от представителя ритуального агентства регулярные взятки за информирование о смерти граждан и передачу персональных данных родственников умерших для последующего заключения с ними договоров на оказание ритуальных услуг.

В итоге полицейские обогатились таким образом на чужом горе на 423 тысячи рублей Уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере) направлены в судебную инстанцию.