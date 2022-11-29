В Тульской области зафиксирован еще один случай заболевания свиным гриппом Фото: Алексей ФОКИН

На прошлой неделе в Тульской области выявили еще один случай заболевания гриппом А (H1N1), который более известен под названием «свиной грипп». Неделей ранее заболевание обнаружили еще у двух детей.

Также в регионе в настоящее время растет заболеваемость ОРВИ. По последним имеющимся данным, выявлено 7878 случаев заражения, эпидпорог превышен на 7%. Кстати, прививку от гриппа в Тульской области уже сделали 615 372 жителя, что составляет 91% от плана.