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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:54

В Тульской области зафиксирован еще один случай заболевания свиным гриппом

По данным Роспотребнадзора, заразившийся вовремя не сделал прививку
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области зафиксирован еще один случай заболевания свиным гриппом

В Тульской области зафиксирован еще один случай заболевания свиным гриппом

Фото: Алексей ФОКИН

На прошлой неделе в Тульской области выявили еще один случай заболевания гриппом А (H1N1), который более известен под названием «свиной грипп». Неделей ранее заболевание обнаружили еще у двух детей.

Также в регионе в настоящее время растет заболеваемость ОРВИ. По последним имеющимся данным, выявлено 7878 случаев заражения, эпидпорог превышен на 7%. Кстати, прививку от гриппа в Тульской области уже сделали 615 372 жителя, что составляет 91% от плана.