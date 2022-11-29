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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 11:31

Безработный украл электроинструмент в Узловском районе Тульской области

Сейчас подозреваемый уже задержан
Игорь КОПЫТОВ
Безработный украл электроинструмент в Узловском районе Тульской области

Безработный украл электроинструмент в Узловском районе Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть обратился 35-летний местный житель, сообщивший, что кто-то выбил окно в принадлежащем ему доме по улице Панфиловцев в Узловой и украл электрические инструменты.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность похитителя. Им оказался 37-летний неработающий и ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и признался в содеянном. Похищенные инструменты изъяты и возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».