Безработный украл электроинструмент в Узловском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть обратился 35-летний местный житель, сообщивший, что кто-то выбил окно в принадлежащем ему доме по улице Панфиловцев в Узловой и украл электрические инструменты.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность похитителя. Им оказался 37-летний неработающий и ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и признался в содеянном. Похищенные инструменты изъяты и возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».