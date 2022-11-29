На 5 с лишним лет отправится в колонию житель Тульской области за сбитого насмерть пешехода Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что проживающий на территории садового товарищества «ТЭС» в городе Алексине 37-летний гражданин иностранного государства днем 25 июля 2022 года за рулем Daewoo Nexiа ехал по ул. Некрасова. Превысив скорость при обгоне, он выехал на встречную полосу, где наехал на пешехода. После чего скрылся с места происшествия. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте ДТП.

Виновника вычислили, задержали, и теперь суд по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ приговорил мужчину к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.