Туляков приглашают в путешествие по стране «Му-му Ленд»

Туляков приглашают в путешествие по «Му-му Ленд» Фото: материалы пресс-служб

«Му-му Ленд» - это частная коллекция, включенная в Книгу рекордов России. Выставка, на которой посетители смогут полюбоваться не только фарфоровыми статуэтками, но и куклами ручной работы, в том числе изготовленными из сена и соломы, ткани, стекла, дерева, керамики, металла, камня, пластика и войлока.

Хозяйка коллекции - Ирина Бочкова - собирает ее с 2001 года. Сейчас в ней насчитывается более 30 000 предметов с изображениями рогатых очаровашек. Одних только магнитов - 10 000 штук из 62 стран мира. В выставочном зале Тульского экзотариума представлена далеко не все рогатое многообразие — увы, не хватило места.

В день открытия выставки, 30 ноября, здесь пройдет интерактивное и познавательное занятие, посвященное домашним животным. В процессе занятия посетители смогут узнать, когда началось одомашнивание, как видят мир коровы и провести увлекательные опыты с молоком. Начало в 12:00.

«Му-му Ленд» ждет туляков с 30 ноября - 25 декабря в помещении экзотариума в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

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