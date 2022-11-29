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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:04

Шесть лет тюремного заключения за аварию с погибшим пассажиром получил туляк

Житель города Тулы привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть пассажира
Игорь КОПЫТОВ
Шесть лет тюремного заключения за аварию с погибшим пассажиром получил туляк

Шесть лет тюремного заключения за аварию с погибшим пассажиром получил туляк

Фото: материалы пресс-служб

18 февраля 2020 года 25-летний местный житель управляя в пьяном виде автомобилем БМВ Х3, совершил столкновение с тяжеловозом SHACMAN. В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летняя пассажирка легковушки получила повреждения, от которых скончалась на месте.

Суд по п. «а», ч. 4 ст. 264 УК РФ приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.