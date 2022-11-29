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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:55

Еще на одном участке трассы М-2 «Крым» в Тульской области понижен скоростной режим

Данные меры призваны снизить уровень аварийности в условиях непогоды в зимний период
Игорь КОПЫТОВ
Еще на одном участке трассы М-2 «Крым» в Тульской области понижен скоростной режим

Еще на одном участке трассы М-2 «Крым» в Тульской области понижен скоростной режим

Фото: Алексей ФОКИН

Госавтоинспекция Тульской области сообщает, что на участке со 156 по 177 километр автомобильной дороги М-2 «Крым» было изменено ограничение максимальной скорости движения со 110 км/ч до 90 км/ч. Вдоль дороги установлены соответствующие временные дорожные знаки.

Это уже не первый такой участок М-2. С 31 октября ограничения были введены также со 108 по 156 километр.

О возвращении прежнего скоростного режима будет сообщено дополнительно.