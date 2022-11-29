В Тульской области осудят браконьеров-рыболовов Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что двое жителей поселка Дубна 61 и 41-лет, используя рыболовные лесковые сети длиной 90 метров в местах нереста на Шатском водохранилище (рукав Асело) в районе Новомосковска, незаконно добыли 168 рыбин - окуней, сазана или обыкновенного карпа, леща, щуки, карася серебряного, плотвы.

В результате, по оценкам специалистов, водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 126 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ направлено в Новомосковский районный суд.