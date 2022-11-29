В Туле пролетарцы по-прежнему пьют самую «мягкую» воду Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты «Тулагорводоканала» в ходе очередного мониторинга проверили проверили водопроводную воду на мутность, цветность, жесткость, содержание железа и наличие бактерий.

Традиционно, наилучшие показатели воды в Пролетарском округе — все цифры ниже предельной нормы по жесткости — от 5,4 до 5,6 градуса. Наибольшей жесткостью обладает вода в Центральном округе. При норме 7,0 единиц здесь она — от 6,6 до 9,4. На втором месте - Привокзальный — 6,6 - 9,2 градуса. Показатели в Советском — до 8,2, в Заречье — 6,4 - 8,0.

Показатели мутности и содержания железа — в пределах установленных норм. Бактерий и колифагов не обнаружено.