Более 5000 выпускников в Тульской области напишут в этом году итоговое сочинение Фото: Алексей ФОКИН

Сочинение, от результата которого зависит допустят ли выпускника к государственной аттестации или нет, в этом году готовы писать 5 742 человека.

Темы разделены на три раздела — «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Те, кто будет писать сочинение повторно, или не напишут сочинение по уважительной причине в декабре, смогут сделать это 1 февраля и 3 мая 2023 года.