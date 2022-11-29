На проспекте Ленина в Туле установили модули для высадки будущих деревьев Фото: Игорь КОПЫТОВ

На сегодняшний день установлена большая часть защитных модулей для грунта. Высота их — порядка 50 сантиметров. Каждый из них оснащен системой автоматического полива и аэрации грунта, что значительно упростит уход за зелеными насаждениями в будущем. До 10 декабря 2022 года конструкции наполнят плодородным грунтом, на зиму — законсервируют, поместив в деревянные коробы. Всего должны обустроить 98 модулей: 72 для высадки крупномерных деревьев, 14 для кустарников и 12 для цветов.

Весной и летом следующего года будет реализовываться второй этап: непосредственно высадка растений. На улице появятся европейские липы, кусты пузыреплодника калинолистного, спирея японская, пионы и тюльпаны.