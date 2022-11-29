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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:41

В Мариуполь доставили более 1000 продуктовых наборов гуманитарной помощи из Тульской области

Их привезли представители правительства региона вместе с организатором массовых спортивных мероприятий «Лига героев»
Игорь КОПЫТОВ
В Мариуполь доставили более 1000 продуктовых наборов гуманитарной помощи из Тульской области

В Мариуполь доставили более 1000 продуктовых наборов гуманитарной помощи из Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В наборы вошли крупы, консервы, масло, мука, сахар, сладости и бытовая химия. Вес каждого набора составляет порядка 15 кг. Их получили нуждающиеся жители Орджоникидзенского района, часть которого закреплена за Тульской областью.

Ранее представители правительства Тульской области посетили воинские подразделения в зоне специальной военной операции, где служат жители региона. Бойцам передали очередную партию дополнительной экипировки.