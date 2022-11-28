Старинные купеческие портреты могут увидеть туляки на новой выставке Фото: материалы пресс-служб

Главные экспонаты выставки «Купеческий портрет» - 48 живописных полотен из собрания Исторического музея. Они отражают историю развитие купеческого портрета с конца XVIII до начала XX века.

На выставке туляки и гости областной столицы смогут познакомится и с предметами, передающими дух купеческого быта. Речь идет об орденских знаках и медалях, бижутерии, ювелирных украшениях, монетах и бумажных деньгах.

Экспозиция выстроена по хронологическому принципу: первый зал отдан купеческим портретам конца XVIII – первой половины XIX века, а второй - портретам второй половины XIX – начала XX века. В этом же зале расположен экран, на котором можно увидеть электронные копии дагеротипов и фотографий.

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