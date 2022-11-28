В Тульской области стартовала череда проверок на пассажирских перевозках Фото: Алексей ФОКИН

Так, в текущем году на территории региона зарегистрировано 33 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 67 человек получили ранения, и 2 человека погибли. Анализ происшествий показывает, что пассажиры перевозятся на неисправных транспортных средствах, нарушаются требования по режиму труда и отдыха водителей, по проведению предрейсового контроля технического состояния подвижного состава и медицинского осмотра водителей, нарушаются правила перевозки пассажиров.

Поэтому стартовавшая акция направлена на профилактику аварийности с участием пассажирского транспорта, школьных автобусов, предупреждение и пресечение нарушений среди перевозчиков.