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НовостиОбщество28 ноября 2022 14:29

В Тульской области стартовала череда проверок на пассажирских перевозках

С 28 ноября по 4 декабря в регионе проводится профилактическое мероприятие «Автобус»
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области стартовала череда проверок на пассажирских перевозках

В Тульской области стартовала череда проверок на пассажирских перевозках

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в текущем году на территории региона зарегистрировано 33 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 67 человек получили ранения, и 2 человека погибли. Анализ происшествий показывает, что пассажиры перевозятся на неисправных транспортных средствах, нарушаются требования по режиму труда и отдыха водителей, по проведению предрейсового контроля технического состояния подвижного состава и медицинского осмотра водителей, нарушаются правила перевозки пассажиров.

Поэтому стартовавшая акция направлена на профилактику аварийности с участием пассажирского транспорта, школьных автобусов, предупреждение и пресечение нарушений среди перевозчиков.