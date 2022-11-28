Тулякам, участвующим в СВО, доставили дополнительные экипировку и оборудование Фото: материалы пресс-служб

В части, где служат бойцы из Тульской области, от которых ранее поступали обращения по поводу дополнительного оснащения передали необходимое имущество для обустройства мест временного размещения в полевых условиях (генераторы, бензопилы, полевые печи). Также бойцы получили письма и рисунки от детей региона.

Дополнительная помощь была направлена и в части, где мобилизованные туляки проходят подготовку и боевое слаживание - теплые вещи, продукты питания, средства личной гигиены и снаряжение, предметы дополнительного обмундирования и экипировки, а также посылки от близких.

Еще один груз с инструментами и медикаментами передали военнослужащим, находящимся в Рязанской области.