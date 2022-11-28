Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 12:48

Тулякам, участвующим в СВО, доставили дополнительные экипировку и оборудование

Воинские подразделения в зоне СВО посетили представители регионального правительства
Игорь КОПЫТОВ
Тулякам, участвующим в СВО, доставили дополнительные экипировку и оборудование

Тулякам, участвующим в СВО, доставили дополнительные экипировку и оборудование

Фото: материалы пресс-служб

В части, где служат бойцы из Тульской области, от которых ранее поступали обращения по поводу дополнительного оснащения передали необходимое имущество для обустройства мест временного размещения в полевых условиях (генераторы, бензопилы, полевые печи). Также бойцы получили письма и рисунки от детей региона.

Дополнительная помощь была направлена и в части, где мобилизованные туляки проходят подготовку и боевое слаживание - теплые вещи, продукты питания, средства личной гигиены и снаряжение, предметы дополнительного обмундирования и экипировки, а также посылки от близких.

Еще один груз с инструментами и медикаментами передали военнослужащим, находящимся в Рязанской области.