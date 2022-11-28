Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 8,5% годовых

Так, максимальная ставка по вкладу «Растущий доход» теперь составляет 8,5%. Кроме того, выросли ставки в рамках линейки самых популярных вкладов банка – «Доходный» в рублях. Максимальная ставка по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный» повысилась до 7,9% годовых.

Данные условия актуальны на сроках размещения средств 1 год, 1 год 1 месяц и 1,5 года (для вклада «Доходный» при условии выплаты в конце срока вклада и открытии через дистанционные каналы обслуживания) и 1 год 1 месяц, 1,5 года (для вклада «Доходный Пенсионный» при условии выплаты в конце срока вклада).

Вклад «Растущий доход» может быть открыт на срок 1,5 года. Это вклад с растущей процентной ставкой – ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора, и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса – 10 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока. Вклад не предусматривает опции пополнения и расходных операций.

Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей. Выплата процентов производится по выбору: в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк» или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Минимальный размер первоначального взноса по нему – 500 рублей.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

На правах рекламы.