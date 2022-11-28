В Туле возбудили уголовное дело за незаконный вывод за границу почти 10 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Тульской таможни установили, что некая московская компания заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Деньги по контракту были переведены в октябре 2021 г. В подтверждение ввоза товара в Российскую Федерацию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.

Однако выявилось, что все эти документы являются подложными, а указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность в 2017 г.

Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы или штраф в миллион рублей.