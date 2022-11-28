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НовостиЗвезды28 ноября 2022 9:23

Маркетолог из Тулы выиграл 100 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

Игру показали в эфире «Первого канала» 27 ноября
Игорь КОПЫТОВ
Маркетолог из Тулы выиграл 100 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

Маркетолог из Тулы выиграл 100 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

Фото: Алексей ФОКИН

В прямой трансляции знатоки клуба «Что? Где? Когда?» с трудом ответили на вопрос туляка Ивана Худякова. Предпоследний вопрос в 10-м раунде о картинках со свиньями заставил знатоков призадуматься и даже взять минуту на обсуждение в кредит. Необходимо было понять с чем связаны забавные розовые зверюшки, придуманные китайскими пользователями соцсетей.

В итоге правильный ответ озвучил знаток Михаил Савченков: свинки помогают запомнить алгоритм сортировки бытовых отходов, согласно недавно принятому в Китае закона. Но по правилам клуба, раз брали минуту в кредит, то 100 000 рублей выиграл туляк.