Маркетолог из Тулы выиграл 100 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?» Фото: Алексей ФОКИН

В прямой трансляции знатоки клуба «Что? Где? Когда?» с трудом ответили на вопрос туляка Ивана Худякова. Предпоследний вопрос в 10-м раунде о картинках со свиньями заставил знатоков призадуматься и даже взять минуту на обсуждение в кредит. Необходимо было понять с чем связаны забавные розовые зверюшки, придуманные китайскими пользователями соцсетей.

В итоге правильный ответ озвучил знаток Михаил Савченков: свинки помогают запомнить алгоритм сортировки бытовых отходов, согласно недавно принятому в Китае закона. Но по правилам клуба, раз брали минуту в кредит, то 100 000 рублей выиграл туляк.