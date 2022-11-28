С начала года в Тульской области от отравления алкоголем скончались 215 человек Фото: Алексей ФОКИН

В целом, за 10 месяцев 2022 года на территории региона зарегистрировано 350 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. 93,4% отравлений - этиловым спиртом. И 3,5% от общего числа приходится на несовершеннолетних.

При этом скончалось от алкоголя 215 человек - 61%. Основная причина летальных исходов — чрезмерное употребление. Все пробы «смертоносной» продукции соответствовали нормативной документации. Суррогатной продукцией с метиловым спиртом отравились 11 человек, из которых 10 умерли.