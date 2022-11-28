«Анабарская звезда»: «Ростелеком» построил ВОЛС до крайнего северного района Якутии

Теперь 2,5 тысячи жителей арктического населенного пункта могут перейти со спутникового канала на высокоскоростной интернет с безлимитными тарифными планами.

В мероприятии, посвященном запуску новой волоконно-оптической линии, приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Вице-президент, Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Строительство новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) велось из села Жилинда Оленекского района, которое «Ростелеком» подключил к оптике в декабре 2021 года. Общая протяженность магистрали «Оленек — Саскылах» составила 311 км.

«Многие годы наша Арктика была отрезана от мирового интернета. Сегодня пройдя через Оленёк и Жилинду линия дошла до Саскылаха, а в ближайшие месяцы работа позволит дойти до Юрюнг-Хая и выйдет практически к побережью Северного Ледовитого океана. Это первые шаги по нашей программе “Синергия Севера”, уже два арктических района подключены к высокоскоростному интернету, осталось ещё 11. Уверен, при поддержке правительства нашей страны и министерства, возглавляемого Максутом Игоревичем Шадаевым, мы эту задачу решим. Это замечательное событие в год столетия республики для всей нашей якутской Арктики», — Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).

«Анабарская звезда»: «Ростелеком» построил ВОЛС до крайнего северного района Якутии

Жителям Саскылаха доступны безлимитные тарифы со скоростью до 70 Мбит/с. Также к оптическим сетям подключены 22 социально значимых объекта: школа, детские сады, объекты дополнительного образования, районная и наслежная администрации, районная больница, ФАП, ветеринария и почта. Скорость интернета для пользователей учреждений составит до 100 Мбит/с.

«В Арктических районах республики мы проложили более одной тысячи километров оптики. Работы проходили в тяжелых климатических и географических условиях Крайнего Севера. Для реализации таких проектов мы совместно с Институтом мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук разработали уникальное решение по прокладке оптического кабеля в условиях низких температур и многолетней мерзлоты. Оно позволяет обеспечивать надежную и стабильную связь. В 2023 году компания продолжит развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике — в планах строительство ВОЛС до села Юрюнг-Хая Анабарского района», — отметил Вице-президент, Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Анабарский район стал вторым арктическим районом Якутии, который присоединился к оптическим линиям связи. В 2020 году «Ростелеком» первым подключил села Оленек и Харыялах, а в 2021 году село Жилинда Оленекского района. «Ростелеком» проанализировал мониторинг потребления трафика в Оленьке за период с 2020 по 2022 год. За это время было загружено около 8 тысяч терабайт данных. Объем использованного жителями Оленька интернета можно сравнить с тем, если бы они скачали 195 тысяч раз фильм «Аватар» с разрешением 4K.