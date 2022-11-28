В середине недели в Тульскую область придут морозы и высокое атмосферное давление Фото: Алексей ФОКИН

Причиной похолодания станет монгольский антициклон, который под конец ноября охватит все центральные регионы. По информации синоптиков, осадки прекратятся, а воздух начнет неуклонно охлаждаться.

Уже во вторник, 29 ноября, похолодает до −5…−10°С, что больше соответствует климатической норме декабря. 30 ноября будет еще холоднее - ночью столбики термометров понизятся до −9…−14°С, в дневные часы ожидается не выше −4…−9°С.

Сама календарная зима начнется с морозов и аномально высокого атмосферного давления. Барометры будут держаться в районе 765 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше нормы. Ночные температуры будут достигать −10…−15°С, а днем при ясном небе около −5…−10°С.