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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:29

В Тульской области в продаже появилась икра неизвестного происхождения

Жителей региона просят быть внимательнее при выборе деликатеса
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области в продаже появилась икра неизвестного происхождения

В Тульской области в продаже появилась икра неизвестного происхождения

Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзор предупреждает, что в некоторых регионах России, включая и Тульскую область, продают сфальсифицированную лососевую икру.

Подделки произведены ООО «Персей» (Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, 42) и ООО «Нави» (Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Нагорная, 57). Однако по этим адресам лососевая икра не заготовляется и не выпускается.

Роспотребнадзор обращается к тулякам при обнаружении в продаже такой икры, воздержаться от покупки и сообщить в по телефону: 55-55-50.