В Тульской области в продаже появилась икра неизвестного происхождения Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзор предупреждает, что в некоторых регионах России, включая и Тульскую область, продают сфальсифицированную лососевую икру.

Подделки произведены ООО «Персей» (Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, 42) и ООО «Нави» (Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Нагорная, 57). Однако по этим адресам лососевая икра не заготовляется и не выпускается.

Роспотребнадзор обращается к тулякам при обнаружении в продаже такой икры, воздержаться от покупки и сообщить в по телефону: 55-55-50.