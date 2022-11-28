Из пожара в Новомосковске Тульской области спасателями эвакуированы три человека
Фото: материалы пресс-служб
28 ноября в в 7:30 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Аварийной в Новомосковске.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Огонь удалось потушить за десять минут.
По лестничному маршу с помощью спасательного устройства спасен 1 человек, эвакуировано 3 человека.
Обошлось без пострадавших.
Причины пожара пока не известны.