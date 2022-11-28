Из пожара в Новомосковске Тульской области спасателями эвакуированы три человека Фото: материалы пресс-служб

28 ноября в в 7:30 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Аварийной в Новомосковске.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Огонь удалось потушить за десять минут.

По лестничному маршу с помощью спасательного устройства спасен 1 человек, эвакуировано 3 человека.

Обошлось без пострадавших.

Причины пожара пока не известны.