Тулячка Анастасия Сапронова стала «Мамой года» Фото: материалы пресс-служб

В нынешнем году на заключительном этапе за звание «Мама года» боролись девять участниц от 18 до 35 лет.

Они проявили смекалку в интеллектуальном конкурсе, показали видео о своей семье, представили судьям и зрителям творческие номера, угостили жюри блюдами собственного приготовления и продефилировали в вечерних платьях.

По результатам испытаний главный приз и титул «Мама года – 2022» завоевала Анастасия Сапронова.

Впрочем, награды присвоили всем конкурсанткам в различных номинациях - «Эйнштейн в юбке», «Богиня кулинарного искусства», «Блеск объектива», «Звезда по имени Солнце», «Просто космос», «Муза поэта», «Супермама», «Таланты и поклонники», «Мечта Феллини» и «Героиня нашего времени!».