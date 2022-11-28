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НовостиЗвезды28 ноября 2022 7:28

Тулячка Анастасия Сапронова стала «Мамой года»

В Туле прошел финал ежегодного городского конкурса
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка Анастасия Сапронова стала «Мамой года»

Тулячка Анастасия Сапронова стала «Мамой года»

Фото: материалы пресс-служб

В нынешнем году на заключительном этапе за звание «Мама года» боролись девять участниц от 18 до 35 лет.

Они проявили смекалку в интеллектуальном конкурсе, показали видео о своей семье, представили судьям и зрителям творческие номера, угостили жюри блюдами собственного приготовления и продефилировали в вечерних платьях.

По результатам испытаний главный приз и титул «Мама года – 2022» завоевала Анастасия Сапронова.

Впрочем, награды присвоили всем конкурсанткам в различных номинациях - «Эйнштейн в юбке», «Богиня кулинарного искусства», «Блеск объектива», «Звезда по имени Солнце», «Просто космос», «Муза поэта», «Супермама», «Таланты и поклонники», «Мечта Феллини» и «Героиня нашего времени!».