В Тульской области мошенники обманули граждан почти на 1 млн. 800 тыс. рублей Фото: Алексей ФОКИН

Вот самые трагичные случаи:

- Больше всего лишилась денег 36-летняя женщина, проживающая в Ефремове. Она перевела мошенникам 652 тыс. 400 рублей;

- 68-летняя жительница Новомосковска перевела на банковский счет злоумышленникам 503 тыс. рублей за оказание содействия в трудоустройстве;

- 33 летний мужчина из Богородицка использовал подлинный сайт оказания интимных услуг, на котором в качестве предоплаты перевел 388 тыс. рублей;

- Две жительницы Суворова нашли в интернете объявления о продаже квартир. Сайт принадлежал мошенникам, которым удалось обмануть женщин на 110 тыс. рублей и 74 тыс. рублей.

Также было немало случаев о покупке различных предметов на непроверенных сайтах, в результате которой люди лишались своих денежных средств.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.