В Туле будут судить пьяного угонщика служебного фургона Фото: материалы пресс-служб

По версии органа предварительного расследования 28-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 4 июня совершил угон автомобиля марки «Газель Некст», принадлежащего ООО «Первый Мясокомбинат», в котором он работал.

На улице Маршала Жукова незадачливый угонщик совершил ДТП, после чего был задержан прибывшими на место сотрудниками ГИБДД.

Заместитель прокурора Привокзального района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и передал его в Привокзальный районный суд.