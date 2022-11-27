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НовостиЗвезды27 ноября 2022 9:45

Юных туляков ждут в стране Робинзонии

До конца года школьники могут стать непосредственными участниками тропического приключения
Игорь КОПЫТОВ
Юных туляков ждут в стране Робинзонии

Юных туляков ждут в стране Робинзонии

Фото: материалы пресс-служб

В Тульском экзотариуме на регулярной основе проводятся интерактивный спектакль, в котором участники отправляются спасать Деда Мороза, попавшего в беду и потерявшегося на необитаемом острове.

Головоломки, квизы, знакомство с обитателями острова Робинзонии, прогулка по тропикам, пиратские песни ждут посетителей тульского зоопарка. Кроме того, для каждой группы подготовлена творческая мастерская по созданию новогодней игрушки и экскурс в историю елочных украшений.

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