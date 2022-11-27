В Щекинском районе тульской области бомж обокрал собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть по Щекинскому району обратился 62-летний житель деревни Нижнее Гайково, который сообщил, что из принадлежащего ему дома, совершена кража. Предметами преступного посягательства стали ноутбук и мобильный телефон.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 52-летний мужчина, без определенного места жительства. Обокрасть деревенского жителя ему удалось после их совместного застолья со спиртным. При задержании он признался в содеянном.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.