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НовостиОбщество26 ноября 2022 14:00

Завтра, в воскресенье, в Тульской области ожидается пасмурная снежная погода, до -3 градусов

Ночные температуры будут сопоставимы с дневными
Игорь КОПЫТОВ
В воскресенье, 27 ноября, в Тульской области ожидается пасмурная снежная погода, до -3 градусов

В воскресенье, 27 ноября, в Тульской области ожидается пасмурная снежная погода, до -3 градусов

Фото: Алексей ФОКИН

Практически на протяжении всего дня температура воздуха будет сохранять стабильность — минус 2-3 градуса Цельсия, пасмурно, небольшой снег. Восточный ветер 5-6 метров в секунду с порывами местами до 10 м/с.

Атмосферное давление в пределах 758 мм рт. ст., влажность — 90%.

Ночь не принесет перемен. Ожидается до -4 градусов при сохранении высокой вероятности осадков и порывистого ветра.