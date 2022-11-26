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НовостиЗвезды26 ноября 2022 12:25

Туляков приглашают отдохнуть «У Черного моря»

Так называется новая выставка на Красноармейском проспекте
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают отдохнуть «У Черного моря»

Туляков приглашают отдохнуть «У Черного моря»

Фото: Алексей ФОКИН

Автор работ - Елена Свиридова - художник и художественный редактор, член Союза художников России. Участник творческого объединения художников Тульской области «Круг». Ученица студии Александра Петровичева, председателя Творческого союза художников России.

Выставка "У Чёрного моря" - это коллекция пейзажей с видами Крыма. Воспоминания о мире, в котором есть море. Автор передает все богатство полуострова с его прибрежными и горными пейзажими. Елена Свиридова изображает Крым курортный и походный, жаркий и заснеженный, приглашая зрителей в путешествие по своему любимому уголку России.

Экспозиция будет доступна по 4 декабря.

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