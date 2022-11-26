Создатели кинокартины «Скоро кончится лето» представят свою работу тулякам в «Ясной Поляне» Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Скоро кончится лето» – полнометражный дебют Яны Скопиной, ученицы Сергея Соловьева, который она посвятила своему мастеру. В своей картине она создает похожую атмосферу – первая любовь, последнее лето детства, музыка Виктора Цоя. В фильме рассказана история одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Парнишка Баха, увлекшись гипнозом, пытается покорить весь мир и, в частности, красавицу Берту.

Художественным руководителем проекта выступил Федор Бондарчук. Премьера картины состоялась летом 2022 года в рамках 44-го Московского международного фестиваля.

Начало показа – в 19:00 сегодня, 26 ноября. В творческой встрече примету участие также продюсер Тамара Богданова.

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